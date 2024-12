José De Cauwer ziet grote gelijkenis tussen Van Looy en huidige sterren Van der Poel en Pogacar

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het overlijden van Rik Van Looy raakt de hele (Belgische) wielerwereld. Ook José De Cauwer heeft goede herinneringen aan Van Looy en kreeg soms nog weerwoord van hem.

Vrijdag zou Rik Van Looy 91 jaar zijn geworden, maar zijn verjaardag heeft hij net niet meer gehaald. Ondanks zijn gezegende leeftijd volgde Van Looy het hedendaagse wielrennen op de voet en dat mocht José De Cauwer soms aan den lijve ondervinden.

"Als ik iets gezegd had waar hij anders naar keek, dan kreeg ik het altijd wel te horen", zegt De Cauwer bij Sporza Daily. Van Looy sprak vol lof over Evenepoel en Pogacar, twee renners die net als Van Looy vaak voor de aanval kiezen.

"Hij kon het hele peloton bombarderen", herinnert De Cauwer zich Van Looy. "In het huidige peloton met jongens als Pogacar of Van der Poel zou hij perfect gepast hebben." Zijn manier van koersen is voor De Cauwer dan ook de grootste prestatie van Van Looy.

De Cauwer over impact Van Looy

"Tegen alles en iedereen in. Tegen alle gevestigde waarden. Eerst Rik Van Steenbergen en dan Eddy Merckx. Dat typeert Van Looy echt. Doordat hij een vechter was, heeft hij koersen gewonnen die hij misschien niet kon winnen."

Voor De Cauwer kan het verhaal van het wielrennen niet zonder Rik Van Looy geschreven worden. "Als je in de geschiedenis van het wielrennen duikt, kom je vrij snel bij Rik Van Looy uit. Hij heeft voor heel weinig mensen moeten onderdoen."