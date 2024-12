Lotto laat eindelijk zijn tanden zien: toekomst van toptalent Jarno Widar (19) is duidelijk

Na Maxim Van Gils leek ook Jarno Widar te vertrekken bij Lotto. Het toptalent had een clausule in zijn contract waarbij hij in 2026 kon vertrekken. Heel wat teams trokken dan ook aan zijn mouw met onder meer een eindzege in de Giro NextGen. Dat wilde Lotto niet laten gebeuren.

Na een mindere Ronde van de Toekomst uitte Widar stevig kritiek op Lotto, hij vond dat hij te veel wedstrijden reed voor de Ronde van de Toekomst. Widar stond open voor een vertrek, maar dat wilde Lotto niet laten gebeuren. Widar heeft nu bijgetekend tot eind 2027 bij Lotto?

"We zijn trots om aan te kondigen dat Jarno Widar ook in 2025 onze kleuren zal verdedigen. Volgend jaar rijdt hij nog voor ons Development Team en daarna zal hij de stap zetten naar ons profteam waar hij minstens tot 2027 bij zal koersen."

We are very proud to announce that Jarno Widar is staying with our squad! ☄️ The first Belgian winner of the Giro Next Gen has signed a three-season contract. We’re already excited to see what he has in store- are you?! pic.twitter.com/bGt8OOIYXY