Ook Jarno Widar weg bij Lotto Dstny? CEO Stephane Heulot laat zijn tanden zien

Maxim Van Gils werd officieel voorgesteld bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Bij Lotto Dstny willen ze zich wapenen om niet hetzelfde tegen te komen met Jarno Widar.

De soap rond Maxim Van Gils is ten einde. Al is het vooral Lotto Dstny dat met de gebakken peren achterblijft nu één van hun uithangborden vertrokken is.

In een interview met Cyclism'Actu vertelt Stephane Heulot, CEO van de wielerploeg Lotto Dstny, zijn verhaal over hetgeen allemaal gebeurde.

“Er was niet veel tegen te doen”, laat Heulot weten. “De Belgische wet is zeer tolerant en het past ook niet bij onze waarden om een renner zeven of acht maanden niet te laten rijden. Maxim heeft ons veel gegeven en ik ben het niet eens met hoe het gegaan is, maar ik denk dat we eraan zullen moeten wennen dat teams contracten niet respecteren.”

Het was ontzettend moeilijk voor Lotto Dstny om hem te laten gaan, omdat ze een plan hadden voor de komende drie jaar met Maxim Van Gils, Lennert Van Eetvelt en Arnaud De Lie. Zeker ook omdat het toen al november was.

En er dreigt nog zo’n scenario voor Lotto Dstny. Ook toptalent Jarno Widar zou wel eens een dergelijke move kunnen overwegen in de nabije toekomst.

“We werken aan de zaak, maar het is zeker dat we zoiets als bij Van Gils niet elke keer zullen laten gebeuren. Dan laten we waarschijnlijk onze tanden zien”, klinkt het strijdvaardig bij Heulot.