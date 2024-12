Na de kritiek blijft hij achter met lege handen: Mathieu van der Poel grijpt naast prestigieuze prijs

Mathieu van der Poel heeft in Nederland naast de prijs van Sportman van het Jaar gegrepen. Eerder dit jaar was Van der Poel wel al verkozen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland.

Met zeges in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix als wereldkampioen en een derde plaats op het WK beleefde Mathieu van der Poel een topjaar. Hij werd dan ook verkozen tot Wielrenner van het Jaar.

Daar kwam in Nederland echter heel wat kritiek op. Harrie Lavreysen had op de Olympische Spelen in Parijs drie keer goud gepakt in het baanwielrennen en op het WK baanwielrennen had hij ook drie keer goud gepakt.

Op het Nederlands Sportgala was het voor Lavreysen wel prijs, hij werd verkozen tot Sportman van het Jaar. Hij troefde Mathieu van der Poel en Formule 1-coureur en wereldkampioen Max Verstappen af. Voor Lavreysen is het de eerste keer dat hij Sportman van het Jaar wordt.

Hassan wordt Sportvrouw van het Jaar

Sifan Hassan werd Sportvrouw van het Jaar in Nederland. De 31-jarige atlete pakte tweemaal brons op de afgelopen Olympische Spelen in Parijs, op de 5000 meter en op de 10.000 meter. Daarna volgde haar strafste prestatie.

Met slechts één rustdag pakte Hassan ook goud op de marathon in Parijs. Hassan was ook de eerste vrouw ooit die de baanafstanden 5.000 en 10.000 meter combineerde met de marathon. In 2019 en 2021 werd Hassan ook al Sportvrouw van het Jaar.