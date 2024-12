Vader Patrick over opvallend moment van Evenepoel op de Spelen: "Vroeger had hij dat nooit gedaan"

Remco Evenepoel pakte op de Olympische Spelen in Parijs twee gouden medailles. Tussen de tweede wedstrijden door ging hij zelfs nog even naar huis.

Op de Olympische Spelen in Parijs beleefde Remco Evenepoel een droomweek. In de tijdrit maakte Evenepoel zijn favorietenrol helemaal waar en pakte hij zijn eerste gouden medaille. Voor Filippo Ganna en Wout van Aert.

De wegrit werd pas een week later gereden en dus beslisten Remco Evenepoel en Wout van Aert om Parijs te verlaten na de olympische tijdrit. "Vroeger had hij dat, met het oog op de olympische wegrit, niet gedaan", zegt vader Patrick bij Knack.

Evenepoel ontspant met familie na olympische tijdrit

Evenepoel wilde even uit de cocon treden en wat tijd doorbrengen met zijn familie. Die had Evenepoel in juli al niet veel gezien, want dan reed hij de Tour. Evenepoel ging met zijn familie naar een restaurant in België.

"Remco had zijn medaille mee om aan zijn grootouders en de baas van de zaak te tonen, maar verder hebben we toen amper over de koers gesproken. Alleen over de dingen des levens, heel ontspannen", zegt vader Patrick nog.

Het legde Evenepoel geen windeieren. Want in de wegrit domineerde Evenepoel en pakte hij nog eens goud. Evenepoel schreef Belgische sportgeschiedenis en zorgde voor twee van de drie gouden medailles van België op de Spelen.