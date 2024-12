Wordt Nys de grote uitdager van Van der Poel? "Hij was de enige die dat kon"

Zondag maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld in Zonhoven. Kan iemand de wereldkampioen iets in de weg leggen?

Zaterdag in Hulst kunnen onder meer Vanthourenhout, Aerts, Nys en Iserbyt nog strijden voor de zege, vanaf zondag in Zonhoven is Mathieu van der Poel er weer bij. Er wordt verwacht dat Van der Poel er meteen zal staan.

In de voorbije acht seizoenen slaagde enkel Wout van Aert er in om Van der Poel van de zege te houden in zijn eerste cross. In 2021 won Van Aert in Dendermonde met bijna een minuut voorsprong op Van der Poel.

Kan Nys Van der Poel volgen?

Voor Baloise Trek Lions is het doel duidelijk eens Van der Poel aan de start staat: zo lang mogelijk volgen. Of dat lukt, hangt volgens ploegleider Eric Braes alleen af van Van der Poel. Hoe hard zijn versnelling is en wanneer hij dat doet.

Braes kijkt onder meer naar Europees kampioen Thibau Nys. "In de Wereldbeker van Hoogerheide was hij de enige die de eerste versnelling van Mathieu kon beantwoorden. Bij nummer twee kon hij dat voor mijn gevoel ook, maar dan zat Eli Iserbyt ertussen", zegt Braes bij WielerFlits.

Tweede worden na Van der Poel of een tijdje met hem in duel gaan zou voor Braes ook voldoening geven. Het zou al veel betekenen voor de ploeg om met iemand als Van der Poel op het podium te mogen staan.