Hij hangt niet 'de flauwe' uit: Philip Roodhooft komt stevig uit de hoek en lacht om geruchten over Mathieu van der Poel

Philip Roodhooft ziet Mathieu van der Poel weldra opnieuw een regenboogtrui aantrekken, deze keer in het veldrijden. Van de geruchten over het programma van Van der Poel de afgelopen periode is Roodhooft niet onder de indruk.

Van der Poel heeft nog een relatief volwaardig veldritschema gekregen, terwijl sommigen verwachtten hem maar in een drietal crossen te zien en dat zo ook in de media verscheen. "Het is niet omdat iemand iets roept dat dat ook ergens op gebaseerd is", heeft Roodhooft bij VTM NIEUWS een stevige reactie in huis. "Het was voor ons ook verrassend om te lezen dat hij slechts drie crossen zou rijden."

Het duurde wel heel erg lang eer Alpecin-Deceuninck wat verkondigde. Om commerciële redenen, werd gedacht. "Er is uiteindelijk een plan gemaakt. Er is een beeld gecreëerd dat we bewust zaten te wachten om dat plan naar buiten te brengen, maar we zijn gewoon met heel veel dingen bezig. Het leek ons dat er nog tijd genoeg was op het moment dat het gebeurd is. Iedereen die er wil bij zijn, kan er bij zijn."

WK een duidelijk doel voor Van der Poel

Bijsturen was zo ook nog mogelijk. "Het heeft ons ook de vrijheid gegeven om aan te passen, bijvoorbeeld door ziekte of wat dan ook. Het is een duidelijk plan, met als duidelijk doel het wereldkampioenschap." Iedereen verwacht dat Van der Poel zijn wereldtitel wel zal verlengen. Kortom: de verwachtingen zijn weer torenhoog.

Roodhooft beseft dat hij zelf ook moet oppassen met verwachtingen uit te spreken. Hij wil natuurlijk geen mal figuur slaan. "Als je zegt: het zal moeilijk zijn en het blijkt niet zo te zijn, dan is het flauw. Als je zegt: we verwachten dat hij solo naar de overwinning rijdt, dan creëer je druk. We willen noch het ene, noch het andere."

Roodhooft vindt inschatting maken moeilijk

Het zou toch wel verbazen als iemand anders dan Van Aert Van der Poel het vuur aan de schenen legt. "We hebben al veel goeie veldriten gezien en het blijft moeilijk om de inschatting te maken hoe hoog het niveau is. Is het niveau van de jongeren die de neus aan het venster steken extreem hoog of zijn de gevestigde waarden iets minder? We zullen ons daar een beeld van vormen als Mathieu zich in die strijd mengt."