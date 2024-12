Wout van Aert heel eerlijk over fysieke toestand en die geeft zeker geen reden tot euforie: "Toen was het veel moeilijker"

De laatste keer dat we Wout van Aert aan het werk zagen, droeg hij de groene trui in de Vuelta. Sindsdien is zijn fysieke toestand verbeterd, maar optimaal is die nog niet.

Van Aert heeft zich in een gesprek met Red Bull kwetsbaar opgesteld over zijn huidige situatie en het voorbije jaar. "2024 was een jaar met heel veel ups en downs", blikt hij terug. "Over de momenten dat ik competitief was, ben ik heel tevreden. Ik heb mooie resultaten kunnen behalen. Maar ik heb veel te veel aan de zijlijn gestaan door blessures en valpartijen, dus het is zeker niet mijn beste jaar."

Er waren inderdaad al die valpartijen die voor een eerder negatieve perceptie zorgen. "Tja, die tegenslagen zijn niet makkelijk om mee om te gaan. Na alle leed van het voorjaar, had ik met de Tour de France en de Olympische Spelen relatief snel opnieuw een doel, wat het makkelijker maakte om de knop om te draaien." Daarna kwamen nog zijn crashes in de Vuelta.

Van Aert slaat de bladzijde om

"Toen was het toch veel moeilijker om die motivatie weer te vinden. Jezelf de tijd geven en tijd spenderen met familie, dat helpt dan wel." Het is uiteindelijk toch gelukt om de bladzijde om te slaan en verder te werken richting zijn eerste veldritten. Van Aert vat zijn veldritseizoen wel aan met een andere insteek dan hij zich had ingebeeld.

"Mijn voorbereiding is zeker anders gelopen dan ik had gehoopt. Ik heb heel lang moeten focussen op mijn revalidatie. Zelfs nu ben ik nog bezig om mijn rechterbeen even sterk te krijgen dan m’n linkerbeen", steekt Van Aert niet weg dat er fysiek nog werk aan de winkel is. "Daardoor is er natuurlijk minder tijd om specifieke veldritaspecten te trainen."

Van Aert heeft veel zin in de cross

"Het is op dus ook een vraagteken hoe competitief ik zal zijn", tempert hij de verwachtingen voor zijn prestaties in de cross. "Maar dat ik er heel veel zin in heb, dat staat buiten kijf."