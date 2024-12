Wout van Aert ondervindt nu echt weer aan de lijve hoe moeilijk het is en is scherp: "Ik had vroeger moeten beginnen"

Neen, het is in de tussentijd niet minder moeilijk geworden. Wout van Aert weet nu weer hoe lastig het veldrijden kan zijn.

De afgelopen weken was Van Aert naast het afwerken van zijn wegtrainingen vooral bezig met looptochten, om zo zijn loopachterstand in te halen en er voor te zorgen dat hij überhaupt zou kunnen crossen. Hierdoor is er nog geen plaats geweest voor specifieke veldrittrainingen. Die hadden in aanloop naar zijn eerste cross van het seizoen wel meer dan welkom geweest.

Tot dat besluit is Van Aert gekomen nu hij wel zijn eerste veldrittraining heeft afgewerkt. Van Aert is op deze vrijdag op pad gegaan met trainingsmaatje Daan Soete. "Ochtendrit", omschreef die laatste het nuchter op Strava. Van Aert gaf er een andere draai aan: "Ik had vroeger moeten beginnen met veldrittrainingen", aldus Wout.

Van Aert en Soete samen op crosstraining

De emoji die na de zin nog volgde, maakt duidelijk dat het allerminst een vlotte training is geweest. Het is in Lille dat Van Aert en Soete een crosstraining hebben afgewerkt. In totaal goed voor een afstand van iets meer dan 35 kilometer. Zo is Wout van Aert toch een uur en bijna drie kwartier lang opnieuw vertrouwd geraakt met het veldrijden.

Een voordeel is wel dat de renner van Visma-Lease a Bike na deze veldrittraining heel anders aankijkt tegen zijn wegtrainingen. "Fietstochtjes op de weg zijn saai", lachte hij na een training op de weg in de Kempen. Die hield Van Aert 2 uur en 17 minuten bezig. Volgens zijn Strava-profiel had hij er iets meer dan 75 kilometer op de weg opzitten.

Aftellen naar comeback Van Aert in Mol

Het is nu echt wel aftellen naar zijn comeback in het veld, maandag in Mol. Dreigt daar een draai om de oren of maakt hij met zijn klasse toch meteen een goede beurt?