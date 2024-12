Ligt Van der Poel wakker van duel met Van Aert? Goede vriend geeft het antwoord

Zondag in Zonhoven maakt wereldkampioen Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld. Goede vriend Niels Verdijck legt uit waarom Van der Poel blijft terugkeren naar de cross.

Met elf crossen is het crossprogramma van Mathieu van der Poel toch nog behoorlijk uitgebreid. Er waren namelijk geruchten dat Van der Poel maar drie crossen zou rijden, maar Philip Roodhooft ontkent dat die plannen er ooit zijn geweest.

Na zijn zesde wereldtitel in februari zaaide Mathieu van der Poel namelijk zelf twijfel over zijn terugkeer naar het veld deze winter. Waarom gaat Van der Poel nu toch weer zo’n stevig programma afwerken in het veld?

"Mathieu wil gewoon crossen voor het plezier. Het maakt niet uit waar en tegen wie het is", zegt zijn goede vriend en trainingsmakker Niels Verdijck bij Sporza Daily. "En dat duel? Dat is iets wat in de media maar wat graag wordt opgeklopt, maar bij hen zelf niet speelt."

Zevende wereldtitel veldrijden voor Van der Poel?

"Voor Mathieu is het absoluut niet nodig om nog te crossen. In ieder geval praat hij er niet over, maar ik denk dat zo'n 7e wereldtitel mooi op zijn palmares zou staan. Het is geen drijfveer voor Mathieu, maar als hij het haalt, staat het er toch maar mooi."

Als Van der Poel op 2 februari in Liévin voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden wordt, dan evenaart hij het record van Erik De Vlaeminck. Het zou voor Van der Poel ook de zesde wereldtitel in zeven jaar kunnen zijn.