Niels Vandeputte demonstreert in Wereldbeker in Hulst: "Na al die tegenslagen..."

Niels Vandeputte heeft de vierde manche van de Wereldbeker gewonnen in Hulst. De Spanjaard Felipe Orts werd tweede, Pim Ronhaar werd derde.

Er stond in Hulst geen maat op Niels Vandeputte. Hij begon op de tweede rij, maar dook wel als eerste het veld in. Al in de eerste ronde begon Vandeputte aan zijn solo en die hield hij tot het einde vol. Zo boekte hij zijn eerste zege in de Wereldbeker.

"Ik kreeg een klein gat, en dan hoef je niet te wachten. Ik had tijdens de eerste ronde niet verwacht dat ik in staat zou zijn om het gat de hele koers te behouden, maar ik ben heel blij dat ik het kon afmaken", zei Vandeputte achteraf.

"Dit betekent veel voor me. Ik heb al enkele grote crossen gewonnen, grote tv-crossen. Maar een Wereldbeker is nog van een ander niveau. Dit geeft veel vertrouwen, zeker bij de start van de kerstperiode."

Vandeputte sluit moeilijke periode in Wereldbeker af

Voor Vandeputte betekende de zege veel, hij had dit seizoen al behoorlijk wat pech in de Wereldbeker. "Ik had bijvoorbeeld een groot doel gemaakt van de Wereldbeker Antwerpen, maar toen werd ik daags voordien ziek. Ik kon daar niet op mijn beste niveau presteren."

"Ik besloot de Wereldbeker Dublin over te slaan en naar Sardinië te gaan, maar die Wereldbeker werd afgelast. Vorige week werd ik weer ziek, de dag voor de Wereldbeker Namen. Ik keek met pijn in mijn hart tv, want dat is een heel mooie wedstrijd. Ik had daar graag gereden, maar deze zege maakt die tegenslagen van de afgelopen weken goed."