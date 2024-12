Nog minder aan veldrijden doen? Wout van Aert onthult wat er gebeurt als die gedachte plots door zijn hoofd flitst

Zes keer gaan we Wout van Aert aan veldrijden zien doen deze winter. Dat is al minder vaak dan we van hem gewend zijn en het kan nog minder.

Het beperkte veldritprogramma van Wout van Aert is er vooral gekomen door die loopachterstand die plots opdook. Anders was het wellicht een gelijkaardig programma geworden als de laatste jaren. Het is dus nog iets anders dan bewust minder het veld induiken. Dat is ook een optie die in de toekomst op tafel blijft liggen voor iemand als Van Aert.

"De laatste jaren veranderde er niet veel omdat ik veldrijden op een veel beperktere manier beoefen dan vroeger. Maar het is voor mij echt een ritueel om in de winter dat veld in te duiken en zo die periode te overbruggen", zo onthult Wout van Aert in een gesprek met sponsor Red Bull hoe hij nu echt tegen de cross aankijkt.

Veldrijden blijft de eerste liefde van Van Aert

Desondanks slaat de twijfel over de cross bij momenten wel degelijk toe. "Soms – zeker als je geblesseerd bent – flitst er wel eens door je hoofd om het eens een winter wat rustiger aan te doen. Maar bij de gedachte alleen al… dan kriebelt het eigenlijk al te veel dat ik het toch niet wil missen. Het is mijn tweede natuur, mijn eerste liefde waar ik altijd naar terugkeer."

Die terugkeer gaat in principe steeds gepaard met meer spiermassa en gewicht dan bij de wegwedstrijden. Is dat nu ook weer het geval? "Ik denk dat ik meer spiermassa heb, ja. Niet specifiek door het veldrijden, maar wel door de revalidatie en de vele uren in de fitness en bij de fysio." Dat is dan weer één van de gevolgen van zijn valpartijen in het voorbije wegseizoen.

Van Aert verklaart verschil tussen veld en weg

"Het veldrijden vraagt veel meer een sterk lijf van kop tot teen, en niet alleen de benen natuurlijk. Het is altijd een beetje anders dan op de weg", besluit Van Aert.