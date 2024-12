Reed Cancellara met een motortje in de Ronde van Vlaanderen? Boonen spreekt zich uit

Reed Fabian Cancellara met een motortje in zijn fiets in de Ronde van Vlaanderen van 2010? Tom Boonen geeft er nog eens zijn mening over.

Op de Muur van Geraardsbergen reed Fabian Cancellara Tom Boonen bijzonder makkelijk uit het wiel tijdens de Ronde van Vlaanderen van 2010. Even daarvoor is te zien hoe Cancellara op een knopje lijkt te duwen op zijn fiets.

Een video van ex-prof Davide Cassani waarin hij toont hoe er een motortje kan ingebouwd worden in een fiets, zorgt meteen voor speculatie over Cancellara. Ook vandaag zijn er nog altijd vragen, maar Cancellara heeft altijd ontkend.

Boonen over motortje van Cancellara

Het blijft de Zwitser wel achtervolgen en dat geldt ook voor Tom Boonen. "Men komt er vaak bij mij mee terecht, maar ik ben de laatste die er iets over te zeggen moet hebben", zegt Boonen bij Stamcafé Koers.

"Als iemand denkt dat hij er iets over weet of iets van gehoord heeft, dan komt dat altijd bij mij. Dus moet ik er eigenlijk over zwijgen. Want ik weet ook niet wat waar is of niet", zegt Boonen. "Ik heb er mijn gedacht over, maar dat hou ik voor mijzelf."

Toch heeft het wel een impact gehad op de relatie tussen Boonen en Cancellara. "Waar of niet waar, daarna heb ik toch een beetje een barrière opgetrokken tussen Fabian en mij. Dat is mijn verantwoordelijkheid: ik wilde het niet meer."