Adrie van der Poel en Daan Soete gooien uiteenlopende voorspellingen op tafel: één groot vraagteken rond comeback Mathieu

Eindelijk is het zover: Mathieu van der Poel maakt zijn comeback in de cross. Vader Adrie en collega-veldrijder Daan Soete hebben er een duidelijke mening over.

Ze komen aan het woord in De Zondag. "Mathieu zal wel goed zijn, veronderstel ik. Alleen het crosstechnische aspect is een vraagteken", waarschuwt Adrie voor de rentrée van zijn zoon in Zonhoven. "In Antwerpen, waar hij vorig jaar hervatte, moest je gewoon rap kunnen rijden. In Zonhoven gaat het om een ander parcours. Het zal pittig zijn."

De kans op winst van Mathieu is groot, want hij zegevierde 8 op 10 keer in zijn eerste cross van het seizoen. "Dat wil zeggen dat je goed voorbereid bent. En dat Mathieu de drang heeft om altijd te willen winnen. Wout is ook zo. Die twee beginnen te crossen wanneer ze bijna zeker zijn dat ze voor de winst meedoen. Ik herinner me dat Wout enkele winters geleden in Boom hervatte en met twee minuten voorsprong won."

Adrie van der Poel ziet Van Aert verrassen

Het parcours in Mol verschilt wel duchtig van dat in Boom. Van der Poel senior verwacht zich aan een verrassend sterke Wout van Aert. "Wie Wout de laatste weken op Strava heeft gevolgd, weet dat hij redelijk in orde zal zijn. Het zou wel eens een prettige verrassing kunnen zijn dat Wout verder staat dan we allemaal denken."

Maar eerst dus Zonhoven. "Er zal in Zonhoven weinig aan Mathieu te doen zijn", voorspelt Soete. "Veldrijden is zijn eerste sport en misschien wel datgene wat hij het beste kan." Acht de trainingsmakker van Wout hem in staat om een dag later weerwerk te bieden in Mol? "Moeilijk te zeggen, maar normaal zal Mathieu een betere conditie hebben en winnen."

Geloof misschien grootste probleem bij Van Aert

Wat niet wil zeggen dat Wout in zijn geheel achter de feiten aan zal lopen. "Misschien zal hij er zelf nog niet 100 procent in geloven, maar ik verwacht Wout op dit moment al op een hoog niveau. Wout zal in principe altijd meedoen voor het podium."