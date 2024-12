Bondscoach geeft verrassend lijstje met namen: "Met de drie belangrijkste renners al gesproken over WK"

Eind september volgend jaar wordt het WK in Rwanda gereden. Het is de eerste keer dat het kampioenschap op het Afrikaanse continent landt.

Een WK in Afrika, het is niet voor iedereen weggelegd. Heel wat wielerbonden schrappen delen van hun selecties omwille van materiële en financiële redenen.

Sommige renners zijn ook weigerachtig omwille van de mogelijke medische impact van de trip. Bondscoach Serge Pauwels is al aan zijn huiswerk voor Rwanda begonnen, zo liet hij weten in een gesprek met Sporza.

“Met de belangrijkste renners - Remco Evenepoel, Wout van Aert en Maxim Van Gils - heb ik al gesproken en gepolst naar hun ambities”, vertelt de bondscoach. “Allemaal tonen ze ambitie voor het WK.”

Tegen de zomer zou er een grote voorselectie bekendgemaakt worden. Ondertussen voert Pauwels ook gesprekken met andere renners. Daar zou hij na de kerstvakantie mee starten.

“In januari trek ik naar de regio Calpe, waar de meeste teams trainen. Visma-Lease a Bike, Soudal-Quick Step, Lidl-Trek en Lotto zijn daar allemaal op winterstage. Daar houd ik dan verkennende gesprekken met de renners over hun ambities. Ze weten dan min of meer welke wedstrijden ze rijden en dan kan ik ook voort.”

Opvallend is de naam van Maxim Van Gils die bij de drie belangrijkste renners genoemd wordt. “Ik ben blij dat hij geland is bij de ploeg. Nu zal alles vlot verlopen, denk ik. Ik wilde hem eerst een week of twee geleden bellen, maar toen zat hij net in die afrondende fase, denk ik. Dus heb ik er even mee gewacht, want ik denk dat er inderdaad op dat moment heel veel in zijn hoofd omging.”