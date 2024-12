Tim Merlier speelt titel Belgisch kampioen beachrace kwijt: "Wat is dat allemaal?"

Tim Merlier is er niet in geslaagd zijn titel als Belgisch kampioen beachrace te verlengen. De renner van Patrick Lefevere werd vierde.

Geen nieuwe titel van Belgisch kampioen beachrace voor Tim Merlier. De nationale driekleur ging in Bredene naar Daan Soete. De veldrijder haalde het na 57 kilometer koers met een kleine voorsprong van enkele wegrenners. Jasper Dejaegher (Flanders-Baloise) en Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) vervolledigden het podium.

De omstandigheden waren niet van de poes, met windsnelheden tot 70 kilometer per uur. “Onderweg dacht ik: 'Amai, wat is dat hier allemaal'. Vooral in de strook tegen de wind”, zei de winnaar achteraf.

“Ik denk dat het vandaag toch wel extreem weer was. En ook het strand lag niet goed, zei de rest me. Je zakte er diep in. We reden misschien twintig kilometer per uur.”

Beachrace was iets nieuws voor hem. “Ik had het altijd al eens willen doen, maar ik had er de fiets niet voor. Het is dankzij Ridley dat ik hier vandaag was. Ze hadden dit als alternatief voorzien, mocht ik niet in Zonhoven kunnen rijden. Ridley wil zich in iedere offroaddiscipline laten zien.”

Het BK duurde iets meer dan twee uur, toch het dubbele van een veldrit en dat voelde Soete ook duidelijk. “Ik zat door mijn suikers heen. De basis is niet meer zo breed als in de zomer. De techniek in het zand was trouwens ook anders dan in de cross. Meer op de power. Niet echt in het spoor rijden, zoals in de cross.”