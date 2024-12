Tom Boonen geeft het volmondig toe: "Dat is mijn verantwoordelijkheid: ik wilde het niet meer"

De zaak rond het motortje in de fiets van Fabian Cancellara blijft beroeren. Bij wielerfans, maar ook bij Tom Boonen die toen tweede werd in de Ronde van Vlaanderen.

Wellicht is de mythe rond het mogelijke motortje in de fiets van Fabian Cancellara nog veel groter dan alle verhalen rond het dopinggebruik van Lance Armstrong.

Zeker voor Tom Boonen, die als nummer twee toen rechtstreeks bij het voorval betrokken was. Achteraf stelde hij zich ook de nodige vragen, op het moment zelf echter niet.

Boonen is nooit meegegaan in het verhaal van de beschuldigingen aan het adres van de Zwitser. Dat doet hij op vandaag ook nog altijd niet. Al moet onze landgenoot wel toegeven dat het zijn manier van omgaan met Cancellara danig veranderd heeft nadat al die speculaties naar buiten kwamen.

“Fabian is Fabian, een speciaal mens, maar het is niet dat het niet klikte. Ik heb er mooie koersen mee gereden. En tot dat jaar heb ik niets met hem meegemaakt. Waar of niet waar, daarna heb ik toch een beetje een barrière opgetrokken tussen Fabian en mij”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dat is mijn verantwoordelijkheid: ik wilde het niet meer. En dat is aan de overzijde allicht wat verkeerd geïnterpreteerd geweest. Of het waar is of niet, ik heb er geen schade aan overgehouden denk ik dan. En ik heb niets te verstoppen. Mocht dat bij hem wél zo zijn, dan is het natuurlijk een ander verhaal.”