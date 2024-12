Vandeputte zegt wat gevolgen zijn van beslissing Van Aert en speelt open kaart over wat Van der Poel voor hem betekent

Vanaf vandaag tot aan het WK wordt de periode waarin Wout van Aert en/of Mathieu van der Poel de cross induiken. Dat heeft zo zijn gevolgen voor de pure crossers.

"In die laatste categorie is Niels Vandeputte nog altijd één van de mannen in vorm. Dat heeft de veldrijder van Alpecin-Deceuninck in Hulst nog eens gedemonstreerd. Hij wist ook dat dit het moment was om nog een keer te winnen, vooraleer Wout en Mathieu kwamen meedoen. "Absoluut. Maar dat was natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Ik was er op voorhand ook niet mee bezig. Er kon er maar één winnen. Blij dat ik het ben", aldus de winnaar bij VTM NIEUWS."Vandeputte staat nu voor de uitdaging om het niveau van zijn ploegmaat zo dicht mogelijk te benaderen. Het wordt heel interessant om te zien in welke mate dit kan lukken. Daarnaast is Mathieu natuurlijk iemand waar hij naar opkijkt. "Voor mij is Van der Poel alvast een grote inspiratiebron.""Vandeputte maakt duidelijk wat voor hem de belangrijke afspraken zijn in de periode met mogelijk Mathieu en Wout aan de start. "Er zijn heel wat Wereldbekermanches. Maar ook de Superprestigecrossen zijn superbelangrijk voor mij. En op 27/12 sta ik ook aan de start in Loenhout, een wedstrijd op minder dan tien kilometer van mijn deur die ik altijd ambitieus aanvat. Ik hoop de constante lijn van de voorbije weken en maanden te kunnen doortrekken.""Aangezien Wout van Aert past voor het BK veldrijden, zal Vandeputte dat kampioenschap met rood hebben aangeduid. "Zeker. Het parcours in Heusden-Zolder ligt me, ik rijd er graag. Ik verwacht er een open titelstrijd met een pak kandidaat-winnaars. Blijf ik dit niveau aanhouden, ben ik één van hen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst die komende negen crossen goed afwerken.""Het is immers ook wel van belang om na Nieuwjaar met vertrouwen naar dat BK te kunnen gaan, wie daar dan ook de tegenstanders zijn.