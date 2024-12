Wielrenner vertrekt bij Visma na de confrontatie met het grote Van Aert-effect: "Dat is logisch, dat is Wout van Aert"

Er valt bij Visma-Lease a Bike niet aan te ontsnappen: er is een zeker Wout van Aert-effect. Ook andere renners krijgen kansen, maar in de klassiekers is een fitte Van Aert altijd de kopman.

Eén van de opvallende bewegingen in wielerland is het vertrek van de broertjes Van Dijke bij Visma-Lease a Bike. Ze konden Parijs-Roubaix rijden zonder Van Aert, die ontbrak door blessure, en bewezen dat ze ook zelf de finale van een klassieker konden halen. Red Bull speelde kort op de bal en de rest is geschiedenis. Mick van Dijke zei zelfs al een keertje dat ze mogelijk geen transfer hadden versierd als Van Aert er die dag bij was.

"Nou ja, je weet dat het erin zit, maar het wordt niet altijd gezien", verduidelijkt Mick van Dijke bij In De Leiderstrui. "Veel mensen zien wel dat de gele jongens vooraan zitten en dat begint bij de knechten. Tim en ik hebben vaak ondankbaar werk gedaan, wat niet opvalt omdat de camera er vaak niet op staat. Dan val je minder op, terwijl je wordt gezien als iemand die het ook kan, als je finale rijdt."

Prestatie Van Dijke valt op in Roubaix

Voor bepaalde renners is het echt wel cruciaal om te kunnen schitteren in wedstrijden waar uitgebreide belangstelling voor is. "Als ik voor mezelf spreek: mijn beste wedstrijd was fysiek niet Parijs-Roubaix, ik heb betere wedstrijden gereden in dienst van anderen. In Roubaix viel het echter op en ging het balletje rollen."

Grischa Niermann, ploegleider bij Visma-Lease a Bike, heeft onlangs nog eens verklaard dat iedereen in de ploeg voor Van Aert rijdt als de Belg fit is. 'En dat is logisch, dat is Wout van Aert. Dat snappen we ook, en Visma snapt ons ook. We hebben nooit om leiderschap gevraagd, maar dromen wel van het rijden van finales. Dat is uiteindelijk waar we de wereldtop mee hopen te halen."

Van Aert en andere kopmannen komen eerst

Mick geeft wel te kennen dat er heel weinig verschil zit tussen hem en zijn broer Tim. Dan is het voor de ploegleiding ook niet evident om keuzes te maken. "Tsja. Je hebt Van Aert en de rest wordt opgevuld met mannen die elders kopman zouden zijn. Daar zaten Tim, ik en Per Strand Hagenes dan achter en ze haalden nu met Niklas Behrens nog een talent."