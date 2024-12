Vader Adrie van der Poel blijft nuchter na twee op twee: "Moet je altijd rekening mee houden"

In Zonhoven won Mathieu van der Poel met overmacht, in Mol wachtte de wereldkampioen iets langer met zijn versnelling. Maar er is maar één cross die telt voor Van der Poel.

Vorig jaar won Mathieu van der Poel dertien van zijn veertien crossen, enkel in Benidorm won hij niet na een valpartij in de laatste ronde. Maar vooral zijn zesde wereldtitel veldrijden in Tabor, was belangrijk voor Van der Poel.

En toch was Van der Poel niet tevreden over dat WK. Zijn gevoel na een stage met Alpecin-Deceuninck in Spanje was minder dan tijdens de kerstperiode. Dat wil Van der Poel dit jaar voorkomen.

WK blijft belangrijkste cross voor Van der Poel

De Nederlander slaat dan ook bewust de cross in Benidorm (19 januari) over om die stage in januari goed af te werken. Want het WK veldrijden blijft de belangrijkste cross van het seizoen voor Mathieu van der Poel.

"Je moet er altijd rekening mee houden dat je op een WK super moet zijn. Hij weet wat hij moet doen nu. Moet hij ietsje meer doen, moet hij zo door blijven gaan?", zegt vader Adrie van der Poel bij WielerFlits.

"Vier weken voor het WK begint de laatste aanzet naar het WK. Dan is het nog altijd afwachten, maar je kunt er wel alles aan doen om in vorm te zijn", zegt Adrie van der Poel nog. Als Van der Poel opnieuw de wereldtitel pakt, dan evenaart hij het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck.