📷 Wout van Aert komt met uitstekend nieuws over zijn rentree vrijdag in Loenhout

Geen Wout van Aert maandag in Mol, griep dwong hem om forfait te geven. De kans dat Van Aert vrijdag in Loenhout wel aan de start komt, wordt ook steeds groter.

Het programma van Wout van Aert was al beperkt tot zes crossen en daarvan moest hij Mol nog schrappen door griep. Van Aert kreeg zaterdag na zijn training buikklachten en was maandag dus nog niet voldoende hersteld om te crossen.

Toch lijkt het opnieuw veel beter te gaan met Van Aert. Dinsdag ging Van Aert zo'n vier uur fietsen met ex-renner Jan Bakelants, goed voor een tocht van 131 kilometer. Veel last van zijn buikklachten lijkt Van Aert dus niet meer te hebben. "Back on track", schreef Van Aert op Strava.

Duel met Van der Poel in Loenhout

Intussen is ook de startlijst van de cross in Loenhout bekendgemaakt en daar staat de naam van Van Aert gewoon op. Zijn rentree in het veld lijkt dus niet nog een tweede keer te moeten worden uitgesteld.

In Loenhout staat meteen een duel met Mathieu van der Poel op het programma. De wereldkampioen won al in Zonhoven en in Mol, donderdag komt hij ook nog aan de start in Gavere. Hij zal dus al drie crossen in de benen hebben.

Na Loenhout komt Van Aert nog vier keer in actie in het veld in 2025. Dat zal in Gullegem (4 januari), Dendermonde (5 januari), Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) zijn. Op het WK in Liévin op 2 februari komt Van Aert niet aan de start.