Bart Wellens is snoeihard voor Mathieu van der Poel na crossen in Zonhoven en Mol

Twee crossen voor Mathieu van der Poel leverden evenveel overwinningen op. Maar zit het veldrijden hier wel op te wachten?

In Zonhoven was de koers al na een goede minuut gereden. In Mol deed Mathieu van der Poel er wat langer over, 25 minuten. Het was indrukwekkend hoe de wereldkampioen zijn vorm etaleerde.

“Toch zijn de meningen verdeeld”, reageert Bart Wellens meteen in Het Nieuwsblad. “Iedereen is wel blij dat hij terug is, maar de manier waarop hij zondag in Zonhoven tekeerging, was toch een beetje een opdoffer. Toen ik hem na een dikke minuut zag wegrijden, dacht ik: ‘shit’.”

Die dominantie is gigantisch, maar de wedstrijd zelf werd tot niks herleid. “Ik stond bij Adrie van der Poel en hij vertelde me dat er voor zo’n eerste cross toch altijd wat stress bij komt kijken: je weet niet echt waar je staat en je wil je benen testen.”

Maar de benen waren heel goed. Aanzetten en weg was hij. “Je kan ook moeilijk iedereen laten terugkomen. Dus in dat opzicht begreep ik het wel. Maar voor de spanning is het niet goed dat Mathieu er weer bij is.”

Wellens hoopt dan ook dat het niet elke keer zoals in Zonhoven zal zijn. “Dat is gewoon niet leuk, zeker niet voor de mensen die 25 euro entree betalen om dan geen strijd te zien. In Mol wachtte hij 25 minuten af en daardoor was er spanning – of Mathieu hield de schijn in ieder geval hoog.”