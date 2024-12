Lotte Kopecky neemt geen blad voor de mond over... haar gewicht

In 2025 beter doen dan in 2024 wordt haast onmogelijk voor Lotte Kopecky. Het zal vooral uitkijken worden naar nieuwe doelen.

2024 was een gigantisch succesvol jaar voor Lotte Kopecky. Het is uitkijken wat 2025 kan brengen, maar het lijkt moeilijk om dit jaar te overtreffen. Het zal dan vooral anders worden.

“Met Milaan-Sanremo komt er een nieuwe klassieker bij en voor de rest ontbreken de Amstel en Luik-Bastenaken-Luik nog op mijn palmares. Dat zijn de koersen waar ik naar kijk, als ik mijn lijstje wil afvinken”, klinkt het bij Sporza.

De klassiekers blijven voor Kopecky heel belangrijk en ook iets dat ze graag doet, maar de Tour de France wordt ongetwijfeld ook een doel op zich. Onze landgenote wil zich er helemaal voor smijten.

“Als je tweede wordt, kun je ook winnen. Maar het is niet ómdat je tweede wordt, dat je nadien ook zál winnen. Het kan zijn dat ik opnieuw tweede word, ook al leg ik mij erop toe”, gaat Kopecky verder.

Klimmen is één iets, maar ook haar gewicht zal heel belangrijk worden in dit verhaal. “Dat is uiteraard iets waar heel veel aandacht naartoe zal gaan. Zeker in mijn geval. Maar ik zal er niet maniakaal mee bezig zijn, want ik weet dat ik onder een bepaald gewicht niet meer de renster zal zijn die ik nu ben. Ik weet ongeveer waar de limiet ligt.”

Het feit dat ze heel koppig is, kan haar alleen maar helpen. “Als ik iets in mijn hoofd heb, moet het zo gebeuren. Als je het positief bekijkt, betekent dit dat ik veel wilskracht heb. Het is die mentale kracht die mij al ver heeft gebracht.”