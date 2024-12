Niels Albert ziet harde realiteit voor Eli Iserbyt: "Er resten slechts twee opties"

Belgisch kampioen Eli Iserbyt moest in Mol tevreden zijn met de 19de plaats, op vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Niels Albert vond het pijnlijk om Iserbyt zo te zien rondrijden.

Na een vierde plaats in Hulst en een achtste plaats in Zonhoven leek Iserbyt minder last te hebben van de zenuwpijn in zijn been. Maar in Mol draaide het duidelijk opnieuw helemaal vierkant bij de Belgische kampioen.

Niels Albert was aanwezig in Mol en keek met lede ogen naar hoe Iserbyt er rondreed. Albert genoot van de suprematie van Van der Poel, maar het deed hem veel meer pijn om Iserbyt zo doelloos te zien rondrijden.

Albert ziet slechts twee opties voor Iserbyt

"Terwijl hij tot twee jaar terug de man was die de cross domineerde tot de ‘Grote Drie’ erbij kwam", zegt Albert bij HLN. Een duidelijke optie voor de zenuwpijn van Iserbyt is er niet, zelfs een operatie zou volgens Iserbyt geen verbetering opleveren.

Iserbyt zou al zo'n twee jaar rondrijden met de zenuwpijn, maar volgens Albert kan deze situatie niet blijven duren. "Er resten slechts twee opties: ofwel met pijn blijven crossen, ofwel definitief stoppen", is Albert duidelijk.

"Dat klinkt hard, maar ik weet uit ervaring wat het is." Albert moest abrupt een punt zetten achter zijn carrière door hartproblemen. "Stel dat deze situatie zich nog drie jaar blijft aandienen, dan stop je omdat je het niet leuk meer vindt."