Wat doe je aan de dominantie van Van der Poel? Groenendaal ziet maar één oplossing

Mathieu van der Poel heeft zijn rentree in het veld niet gemist met twee duidelijke overwinningen. Richard Groenendaal (Ridley Racing) ziet vooral dat het verschil in niveau te groot is.

Al na iets meer dan een minuut drukte Mathieu van der Poel iedereen met de neus op de feiten in Zonhoven. Het verschil tussen hem en de andere crossers is nog altijd bijzonder groot. Er is weinig aan te doen.

De wereldkampioen won makkelijk met anderhalve minuut voorsprong. Maandag in Mol wachtte Van der Poel zo'n 20 minuten om echt te versnellen en weg te rijden van de concurrentie. Opnieuw won hij met een minuut voorsprong.

Groenendaal over dominantie Van der Poel

Sven Nys vond dat Van der Poel de anderen belachelijk maakte en daar gaat Richard Groenendaal wel mee akkoord. "Voor ons – en dan bedoel ik: al de andere ploegen en crossers behalve Mathieu – is er zo nog weinig aan", zegt hij bij WielerFlits.

Dat Adrie van der Poel zegt dat de andere crossers te weinig op de weg rijden en daarom te kort komen, vindt Groenendaal flauwekul. Ze kunnen gewoon niet goed genoeg op de weg rijden, of toch niet zoals Van der Poel, stelt Groenendaal. Zeker niet als ze daarna nog een heel seizoen in het veld moeten rijden.

Voor Groenendaal is er maar één iets wat de rest kan doen. "Het is uitzitten", is de Nederlander duidelijk. Het is zelfs niet meer frustrerend, ze weten wat ze kunnen verwachten. "Het heeft toch geen nut om te proberen mee te gaan, dat lukt toch nooit. En dat beseffen ze allemaal."