📷 Vriendin Roxanne pakt uit met een liefdevolle boodschap voor Mathieu van der Poel

Voor Mathieu van der Poel was 2024 opnieuw een topjaar. Zijn vriendin Roxanne Bertels blikte alvast al terug op het jaar op haar sociale media.

In het voorjaar beleefde Mathieu van der Poel enkele topweken met winst in de E3 Saxo Classic, een tweede plaats in Gent-Wevelgem, winst in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Luik-Bastenaken-Luik werd Van der Poel ook derde.

In de Tour had Van der Poel het moeilijker, maar hij sloot zijn wegseizoen wel nog af met een ritzege in Luxemburg en een derde plaats op het WK in Zürich. Als kers op de taart kroonde Van der Poel zich ook tot wereldkampioen gravel.

Ook zijn rentree heeft Van der Poel niet gemist met zeges in Zonhoven en Mol. Donderdag staat hij opnieuw aan de start van de Wereldbeker in Gavere, maar eerst gaat Van der Poel dus de kerstdagen vieren.

Vriendin Roxanne bedankt Van der Poel voor 2024

"Ik ben meer en meer in het buitenland dus nu is het fijn om thuis te zijn en wat vrienden en familie te zien", zei Van der Poel na zijn zege in Mol. Onder meer met zijn vriendin Roxanne Bertels zal van Van der Poel de kerstdagen vieren.

De Nederlandse bedankte Van der Poel op haar sociale media voor een prachtig jaar. "Ik hou van het leven met jou, bedankt 2024", schreef Bertels. "Op naar 2025", reageerde Van der Poel met een hartje.