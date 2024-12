Een prikje uitgedeeld: Visma-Lease a Bike zal de woorden van belangrijke vertrekker niet graag horen

Visma-Lease a Bike lijkt in vele opzichten de perfecte ploeg, maar dat is niet voor iedereen zo. Het vertrek van Jan Tratnik is voor de Nederlandse formatie toch een jammere zaak.

Tratnik werd in februari van 2024 nog de winnaar van de Omloop. Daarna werd hij een belangrijke pion in het rondewerk: Tratnik reed de Giro en de Tour volledig uit. Desondanks loopt de samenwerking tussen de Sloveense wielrenner en de wielerploeg ten einde. Tratnik heeft bij Red Bull-BORA-hansgrohe een contract voor drie jaar getekend.

Iedereen denkt dat dit door de aanwezigheid van zijn landgenoot Roglic bij Red Bull komt. Dat spreekt Tratnik tegen bij In De Leiderstrui. "Hij belde mij niet smekend om te komen, dit was mijn beslissing. Dat Primoz hier rijdt, speelde natuurlijk een rol, maar dat was procentueel niet zoveel. Misschien 20 of 30 procent..." De vraag is wat dan wel de doorslag gaf.

Tratnik voerde enkel instructies uit bij Visma

"Het was moeilijk om Visma te verlaten, dat is zeker. Ik had alles daar, maar begon me ook een beetje te vervelen", kaart Tratnik zijn situatie bij de ploeg van Wout van Aert aan. "Hoe moet ik het zeggen: ik zat alleen maar op de fiets en trainde, terwijl ik iemand ben die graag nadenkt over wat beter kan. Bij Visma zat het team er bovenop, waardoor ik het gevoel kreeg dat ik alleen nog maar op m'n fiets zat en koerste."

Tratnik had het gevoel dat hij instructies uitvoerde en meer niet. "Toen ik met Ralph Denk sprak over wat Red Bull-BORA-hansgrohe wil worden, zag ik de kans om zelf een rol te spelen in de groei van de ploeg. Visma heeft mij een aanbieding gedaan en als ik eerlijk ben, wilde ik in eerste instantie graag blijven. Het aanbod matchte echter niet dat van Red Bull. Daarnaast heb ik hier meer vrijheid om mijn ervaring te delen."

Ook Zeeman weg bij Visma-Lease a Bike

Tratnik denkt dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. "Het was niet makkelijk om Visma te verlaten, maar ik ben nu wel blij dat ik 't gedaan heb, helemaal na het vertrek van Merijn Zeeman bij Visma." Eerder vertelde de renner in de Sloveense media ook al een gelijkaardig verhaal over waarom hij de deur bij Visma achter zich dichtsloeg.