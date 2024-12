Getuigenis uit veldritwereld over Mathieu van der Poel spreekt boekdelen: "Weer kleine speler" en "Er verkouden van geworden"

Mathieu van der Poel is terug in het veldrijden en dat heeft iedereen geweten. Een getuigenis van een andere crosser spreekt dan ook boekdelen.

Mathieu van der Poel heeft nog maar twee crossen gereden en toch kunnen we met gemak besluiten: hij heerst weer zoals tevoren. Ook in de podcast Live Slow Ride Fast staan ze er bij stil. Dat snelle rijden kan Van der Poel als geen ander en zal ook in 2025 van pas komen. "Ik denk dat veel klassieke renners al denken: wij kunnen wel inpakken", aldus Laurens ten Dam.

De Nederlandse ex-renner verbindt aan het recente veldritsucces van Van der Poel dus meteen mogelijke gevolgen voor het voorjaar op de weg. Of het terecht is om die link te leggen, moet de toekomst uitwijzen. Laten we eerst even bij de huidige toestand in het veldrijden blijven. Vooral zijn kanonstart in Zonhoven heeft indruk gemaakt.

Meesterwerk van Van der Poel

"Wat hij daar deed, was een meesterwerk", is Ten Dam lyrisch. "Van de derde startrij naar voren in 72 seconden. Wat er na die start gebeurt... Hoe kan het? Hij reed twee keer zo hard als de rest door een modderstrook, slingerde een bochtje buitenom, remde iemand binnendoor eruit en trok vanuit stilstand weer op, zo die kuil in. Toen was het gebeurd."

Erik Van Looy had dezelfde profetische woorden kunnen uitspreken. De koers was op dat moment inderdaad reeds gereden. Ten Dam heeft ondertussen contact gehad met Pim Ronhaar, de crosser van Baloise Trek Lions. "Hij stuurde een bericht waarin stond: "Ik voel me meteen weer een kleine speler. Hij kwam ons voorbij gesprint, ik ben er verkouden van geworden"."

Niet zoals Ronhaar had gedacht

Het zegt veel over wat de andere renners in Zonhoven meemaakte. Ronhaar had gedacht dat Van der Poel een half uur zou wachten om weg te rijden, maar de wereldkampioen had duidelijk andere plannen.