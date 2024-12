Lucinda Brand spreekt na harde primeur als belangrijke pion uit het kamp Sven Nys klare taal over de kerstdagen

Iedereen probeert ten volle van de kerstdagen te genieten, maar voor rensters als Lucinda Brand blijft het in deze periode hard werken. De veldritten volgen elkaar immers snel op. Wielerkrant sprak met haar hierover.

Lucinda Brand is maar al te zeer vertrouwd met het ritueel van de drukke kerstperiode in het veldrijden, terwijl andere mensen zich in allerlei diners helemaal kunnen laten gaan. Ze draait al heel wat jaren mee in de sport. Brand is inmiddels 35. Het zou niet helemaal onlogisch zijn moest ze bij het ouder worden meer moeite krijgen met alle opofferingen die in deze periode geleverd worden.

Terwijl andere families veel tijd met elkaar spenderen, is het voor Lucinda Brand nog meer crossen dan op andere momenten in het seizoen. "We proberen het wel te combineren. Drie dagen aan een stuk koersen, dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan. Tenminste niet in de cross, laat het mij zo zeggen. Da's wel lastig." Dat is inderdaad wat Brand voor de kiezen kreeg in de aanloop naar Kerstmis.

Sven Nys mag fier zijn

Brand tekende op 21, 22 en 23 december present in Hulst, Zonhoven en in Mol. De Nederlandse kampioene was op die plekken goed voor respectievelijk een tweede, derde en tweede plaats. Puur fysiek zijn die dagen best zwaar geweest. Teammanager Sven Nys van Baloise Trek Lions mag alvast fier op haar zijn nadat ze dit gedaan heeft.

Brand is wel blij dat dit tenminste achter de rug. "Dat eerste blokje zit er nu wat dat betreft op." Met het oog op die offeringen in de kerstperiode is ze natuurlijk lang niet alleen in het veldritwereldje. "Iedereen heeft hetzelfde voor. Wat dat betreft staan we er allemaal op dezelfde manier in. We proberen zo goed mogelijk te rusten."

Kerstavond voor veldrijd(st)ers

We hopen dat alle veldrijders-en rijdsters en hun families er op hun manier toch van hebben kunnen genieten op kerstavond.