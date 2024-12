Plots knuffelen Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar in een kersttrui... of toch niet: AI slaat toe in wielerwereld

We hebben al vaak een handdruk gezien tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, een knuffel nog niet. Daar zorgt AI dan maar voor.

Een video op sociale media laat zien dat ook de wielerwereld niet kan ontsnappen aan AI, oftewel artificiële intelligentie. De opmars van artificiële intelligentie, en de voordelen maar ook de gevaren ervan, zijn al een paar jaar een veelbesproken thema in de maatschappij. Nu blijkt dat het ook gebruikt kan worden om wielrenners dingen te laten doen die ze niet doen in het echt leven.

In een filmpje is te zien hoe de grootste namen uit de wielerwereld elkaar schijnbaar een innige knuffel geven terwijl ze allemaal een kersttrui dragen. Eerst slaan Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, de grootste concurrenten in de grote ronden uit de laatste paar jaar, de armen om elkaar heen. Mathieu van der Poel en Wout van Aert doen vervolgens hetzelfde.

Alaphilippe en Lefevere opvallend duo in AI-filmpje

Het gebeurt allemaal met een grote glimlach op het gezicht. We zien ook Julian Alaphilippe en Patrick Lefevere dit doen. In het laatste jaar van Alaphilippe bij Soudal Quick-Step haalde Lefevere wel eens het nieuws met kritische commentaren over de Fransman. Het zou goed zijn om te zien dat alles oprecht vergeven en vergeten is.

Pessoal abusando do uso da inteligência artificial #pogacar #vingegaard pic.twitter.com/KV8O8RTsF7 — O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) December 24, 2024

Ook het vrouwenwielrennen wordt niet uit het oog verloren: het zijn Annemiek van Vleuten en Demi Vollering die elkaar een knuffel geven. Dit alles is uiteraard maar schijn: het is overduidelijk dat het filmpje met behulp van AI in elkaar is gestoken. De boodschap hierachter is wel mooi: de grotere namen uit de koers die de kerstgedachte wereldwijd verspreiden.

Nu echte knuffel, Wout en Mathieu?

Het enige wat dit kan overtreffen, is als al deze personen dit in het echt eens zouden doen. Misschien een ideetje voor volgend jaar.