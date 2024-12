Einde carrière door zenuwpijn? Eli Iserbyt dient Niels Albert van antwoord

Eli Iserbyt moet de Wereldbeker in Gavere laten schieten door zenuwpijn. Komt de carrière van de Belgische kampioen in gevaar?

Al enkele jaren kampt Eli Iserbyt met het Piriformis-syndroom, wat een zenuwpijn in zijn linkerbeen veroorzaakt tijdens het crossen. In Namen was de pijn zo erg dat Iserbyt voor halfweg cross al moest opgeven.

In Hulst (vierde) en Zonhoven (achtste) leek Iserbyt opnieuw minder last te hebben, maar in Mol draaide het maandag weer vierkant bij de Belgische kampioen. Hij kwam als 19de en op vijf minuten van winnaar Van der Poel over de streep.

Einde carrière voor Iserybt?

Iserbyt besliste op kerstdag om donderdag niet aan de start te komen in Gavere, om zowel fysiek als mentaal even rust te nemen. Niels Albert vreest echter dat Iserbyt zal moeten kiezen tussen crossen met pijn of definitief stoppen.

"Ik vrees niet voor het einde van mijn carrière en als ik dan toch die keuze moet maken, kies ik voor verder blijven crossen met pijn", zegt Iserbyt bij HLN. Begin dit jaar werd hij ook nog Belgisch kampioen met dezelfde pijn.

Volgens Iserbyt is het allemaal niet zo dramatisch als sommigen denken. "Ik hoop snel een oorzaak en oplossing te vinden en zie wat dat betreft licht aan het einde van de tunnel, maar op dit moment zit ik nog in het donker."