Herygers laat zich pittig uit over Michael Vanthourenhout: "Dat zal hij nooit worden, maar ..."

Michael Vanthourenhout werd knap tweede in Gavere, op een halve minuut van de onvermijdelijke Mathieu van der Poel. Ook de analisten hadden dan ook heel wat te vertellen over alweer een heerlijke moddercross.

Michael Vanthourenhout reed een prima koers in Gavere, maar gaf zelf aan dat er weinig te doen was aan Mathieu van der Poel. Op de regelmaat lijkt hij echter wil stilaan grote favoriet richting Wereldbeker.

Geschenk uit de hemel

"Een goede Vanthourenhout, heel regelmatig ook al een paar weken aan een stuk. Hij is een geschenk uit de hemel voor Mettepenningen, zeker gezien de problemen met Iserbyt", opende Ruben Van Gucht de debatten bij Sporza.

"Het is een risico, maar ook een geluk. Een goede Iserbyt was hier mogelijk ook wel tot zijn recht gekomen. Vanthourenhout had één mindere week, maar is er weer helemaal bovenop gekomen", pikte Paul Herygers meteen in.

Vanthourenhout op de regelmaat

De regelmaat regeert, nadat Vanthourenhout de voorbije jaren toch vooral hier en daar een truitje meepikte. HIj pakte al eens de Belgische driekleur of de Europese titel, maar nu staat hij te blinken in de Wereldbekertrui.

"Een veelwinnaar zal hij nooit worden. Maar als je gaat kijken naar podiumplaatsen, dan zal je niet teleurgesteld zijn. Hij heeft de kwaliteiten en hij kan geweldig goed zijn plan trekken op zware parcoursen."