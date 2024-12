Spaanse revelatie heeft grote dromen voor 2025

De revelatie van 2024 in de Vlaamse voorjaarsklassiekers is misschien wel de Spanjaard Oier Lazkano. En hij heeft ook ferme ambities voor 2025, zoveel is duidelijk.

Zowel in de Omloop het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne als in de Ronde van Vlaanderen zagen we flitsen van de klasse van Oier Lazkano. En ook in andere voorjaarsklassiekers maakte de Spanjaard heel wat indruk.

Van de nieuwe kopstukken bij Red Bull-Bora-Hansgrohe is de 25-jarige Oier Lazkano dan misschien ook wel een van de goudhaantjes, zeker richting voorjaar.

Ambitieus richting nieuw seizoen

De allrounder sprak met Sporza over zijn liefde voor Vlaanderen en stak daarbij zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hij wil er staan, zoveel is duidelijk.

Natuurlijk zal ik Movistar en al mijn vrienden bij die ploeg missen. Bij mijn nieuwe team moet ik bijvoorbeeld al om 19 uur aanschuiven voor het diner. Zo vroeg, typisch voor een ploeg uit het noorden. Nee, grapje", kon er een lachje af.

Ronde boven Roubaix

"Ik weet niet waarom, maar ik rijd liever de Ronde dan Roubaix. Ik droom ervan om als eerste Spanjaard ooit Vlaanderens Mooiste te winnen."

"We hebben binnen ons team geen kopman die de strijd kan aangaan met Pogacar, Van der Poel en Van Aert. Maar we hebben wel een heel sterke ploeg in de breedte. Daar moeten we op een slimme manier gebruik van maken."