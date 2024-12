📷 Mathieu van der Poel pakt uit met peperduur speeltje van een half miljoen (!) euro

Net als vorig seizoen pakt Mathieu van der Poel tijdens het crossseizoen uit met enkele peperdure Lamborghini's. In Gavere kwam de wereldkampioen aan in een bijzonder exemplaar.

In Zonhoven en Mol kwam Mathieu van der Poel aan in zijn Lamborghini met gepersonaliseerde nummerplaat '1-MVDP-1'. Voor de wereldbeker in Gavere ging de de wereldkampioen echter een stapje verder.

Van der Poel arriveerde in een Lamborghini Revuelto, de eerste elektrische (plug-in hybride) supercar van Lamborghini. De Revuelto heeft ook stevig prijskaartje, met een basisprijs van maar liefst 511.000 euro.

De Revuelto heeft een V12-motor die gecombineerd wordt met drie elektromotoren, samen goed voor een indrukwekkend vermogen van meer dan 1.000 pk. Dat is goed voor een topsnelheid van 350 km/u en gaat in amper 2,5 seconden van 0 naar 100 km/u.

Van der Poel over zijn peperdure Lamborghini

"Die kleur heb ik niet gekozen", lachte Van der Poel bij VTM Nieuws over de feloranje kleur van de sportwagen. "Hij rijdt zeker niet slecht, maar het was erg druk op de weg." Ook de aankomst van Van der Poel lokte veel kijklustigen.

Vrijdag staat Van der Poel alweer aan de start in Loenhout, voor een eerste duel met Wout van Aert. Afwachten met welke Lamborghini de wereldkampioen dan weer zal aankomen van zijn sponsor.