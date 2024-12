Blitzstart, een val en geen podium voor Wout van Aert bij rentrée, Van der Poel al strijdend naar vierde zege op rij

Bij zijn eerste cross van het seizoen vroeg iedereen zich af welk niveau Wout van Aert zou halen. Zijn start wekte in Loenhout de indruk dat hij zou meestrijden voor de zege, maar zo ver staat Van Aert kennelijk nog niet. Van der Poel ging in de loop van de wedstrijd toch weer de lakens uitdelen.

Tot plezier van de grote mensenzee langs de kant was het uitgerekend Van Aert die als koploper de eerste bocht inging. Ook Merlier liet zich in zijn eerste cross zien op de eerste posities. Na zes minuten vond Van der Poel het welletjes met dit droomscenario voor de mannen die voor de allereerste keer dit seizoen het veld indoken. Van Aert plooide zich wel dubbel en beperkte de schade nog in de eerste ronde.

De uitdaging bestond er natuurlijk in om dit te blijven aanhouden en dat was nog te veel gevraagd voor Van Aert. Zijn achterstand liep stelselmatig op en hij kreeg ook het gezelschap van Vandeputte en Sweeck. Die laatste haalde alles uit de kast om de voornaamste concurrent van Van der Poel te worden. Dat leek te lukken, want Sweeck was aan het einde van de tweede ronde de enige die binnen de tien seconden bleef.

Sweeck dicht één keertje kloof met Van der Poel

Dat kwam ook door een foutje van Van Aert, die samen met Vandeputte ondertussen ook werd bijgehaald door Nys. Het was echt wel een forse inspanning die Sweeck uit zijn benen schudde: hij kwam zelfs weer tot bij Van der Poel aan het einde van de derde ronde! De wereldkampioen vond in de volgende ronde wel nog een tweede adem.

Zo was het een herhaling van het scenario in Mol: Sweeck kon wel één keertje een kloof met Van der Poel dichten maar geen twee keer. Nochtans oogde Van der Poel niet heel fris: de crossen van de voorbije dagen hebben er allicht ook bij hem ingehakt. De Nederlander van Alpecin-Deceuninck haalt wel nog steeds een niveau dat hem de beste maakt van het hele pak.

Van Aert moet podium vergeten na val

Het was ook duidelijk dat Sweeck best veel krachten had verschoten: Van Aert en Nys kregen hem nog te pakken. Een val van Van Aert, na contact met een toeschouwer, zorgde voor een anticlimax. Geen podium dus voor WVA. Sweeck zat op zijn tandvlees en moest achter winnaar Van der Poel de tweede plaats aan Nys laten.