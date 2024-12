Er valt de analisten iets bijzonders op aan Tadej Pogacar: "Hoe kan dat?"

Tadej Pogacar heeft er misschien wel het beste seizoen ooit opzitten. Overal waar hij aan de start kwam, won hij. Vaak zelfs op indrukwekkende wijze. En de Sloveen maakt ook op nog een aantal andere manier indruk.

De Giro (en zes ritten), de Tour de France (en zes ritten), het Wereldkampioenschap, Lombardije en de Strade Bianche. We mogen nog 'blij' zijn dat Tadej Pogacar in 2024 de Vlaamse klassiekers aan zich voorbij moest laten gaan.

Enorme statistieken

Volgens de statistieken komt Pogacar met zijn resultaten zelfs boven het beste jaar van Eddy Merckx - 1969 - terecht, al is dat natuurlijk altijd een moeilijke vergelijking. Zeker gezien Merckx in dat jaar werd uitgesloten uit de Giro toen hij er leider was en dus nog meer punten had kunnen vergaren.

"Weet je wat me opvalt? Pogacar valt níét", merkte Frank Raes bovendien ook op in het eindejaarsrapport in HUMO. Daarin werd hij meteen bijgetreden door gewezen bondscoach Sven Vanthourenhout.

Hij valt nooit?

"Ik herinner me een beeld uit de Tour waarin de renners op een verkeerseiland afstevenen. Alles en iedereen rond hem valt, maar hij slingert zich er ongehavend door."

"Zijn beheersing op de fiets is fenomenaal. Terwijl anderen vallen, blijft hij altijd en overal overeind. Hoe kan dat?", vraagt Vanthourenhout zich luidop af.