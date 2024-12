Sanne Cant luistert mede door val afscheidstournée net niet op met zege: "Heel veel pijn, vrees dat ergste nog moet komen"

Een unieke gelegenheid lonkte voor Sanne Cant in Loenhout. Van Empel, Alvarado, Brand en Pieterse gaven allemaal verstek. Dit was dé kans voor de Belgische kampioene om haar afscheidstournée op te fleuren met een zege.

Ondanks de afzeggingen van al die grote namen was het in het begin toch weer een Nederlands onderonsje. Daar zorgden Molengraaf, Hartog en Langenberg voor. Cant maakte wel de aansluiting. Norbert Liberolle daarentegen miste haar start.

Cant leek aan het einde van de eerste ronde de cross in handen te nemen, maar wilde toch nog niet te veel krachten verspelen. Zo konden enkele andere vrouwen aansluiten in de kopgroep. Cant zelf ging onderuit in de modderige passage aan de materiaalpost en viel vol op haar fiets. Het sein voor Norbert Riberolle om toch ook vooraan te geraken.

Tweestrijd tussen Cant en Norbert Riberolle

Cant had niet heel veel tijd nodig om zich te herstellen. Norbert Riberolle had ondertussen ook helemaal het goede ritme te pakken. Samen maakten ze het verschil in de derde ronde en lieten ze de rest achter zich. De twee Belgische ploeggenotes mochten het onder elkaar uitmaken voor de winst.

Een foutje van Cant zou cruciaal blijken in deze tweestrijd. Norbert Riberolle was vertrokken voor een solo. Geen zesde zege in Loenhout voor Cant, die wel een hele mooie tweede werd in de editie van 2024. De Britse Wolff pakte de derde plaats.

Veel pijn bij Cant na valpartij

"Ik viel op mijn eigen fiets en kreeg mijn stuur op mijn bovenbeen", vertelde Cant na de Azencross voor de Exact Cross-microfoon. "Ik heb moeten crossen met één been. Ik heb echt heel veel pijn en ik vrees dat het ergste nog moet komen."