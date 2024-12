Van Aert beschrijft probleem bij aanval Van der Poel en pleit Thibau Nys helemaal vrij: "Toeschouwer hing volledig over parcours"

Voor de cross in Loenhout schudden Mathieu van der Poel en Wout van Aert elkaar de hand. De wereldkampioen volgen was tijdens de wedstrijd een brug te ver voor Van Aert, maar die laatste hield wel een goed gevoel over aan zijn eerste veldrit van het seizoen.

"Het is even zwaar zoals het altijd geweest is, maar ik ben wel tevreden", ging Van Aert meteen over tot een algemeen besluit bij Sporza en VTM. Gelukkig was er voldoende stof om dieper op in te gaan. Zijn fraaie start bijvoorbeeld. "Het was niet het plan om die kopstart te nemen. Ik wou wel goed weg zijn, maar het duurde megalang eer ik in mijn pedaal geraakte. Op één of andere manier kwam er links nog ruimte."

Perfect voor Van Aert, hoe die zee voor hem openging. "Zo kon ik op kop het veld ingaan, maar dat was onverwacht. Ik heb natuurlijk wel de aanmoedigingen van het publiek gehoord toen ik op kop reed in de eerste ronde. Dat doet deugd." Het duurde uiteindelijk zo'n zestal minuten vooraleer de verwachte aanval van Van der Poel er kwam.

Mooie woorden van Van Aert voor Nys

"Toen Mathieu versnelde, was het vooral op technisch gebied echt niet goed bij mij. Ik dacht één keer te proberen aansluiten, maar dat was te hoog gegrepen. Ik had aan hele goede compagnon aan Thibau Nys. We hebben heel goed samengewerkt", pakt Van Aert uit met mooie woorden voor de veldrijder van Baloise Trek Lions.

In het slot kwam Van Aert wel nog ten val, kort nadat Nys de leiding nam in het groepje achtervolgers. "Het lag helemaal niet aan hem. Hij deed een mooi manoeuvre om naar de kop te gaan. Ik zat aan de buitenkant van de bocht en er was een toeschouwer die volledig over het parcours hing. Jammer dat ik met die persoon in aanraking kwam, dat had niet rechtstreeks met Thibau zijn manoeuvre te maken."

Geslaagde dag voor Van Aert

Van Aert maakt de balans op van zijn debuut in dit veldritseizoen. "Ik ben wel content, maar rijd in de laatste ronde natuurlijk nog om tweede of derde te worden. Dat zat er zeker in. Het is zeker jammer dat dat niet gelukt is, maar ik heb een geslaagde dag achter de rug."