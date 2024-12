'Een waanzinnig bedrag: startgeld van Mathieu van der Poel maal drie dit seizoen'

Het was enigszins een verrassing, maar Mathieu van der Poel rijdt dit seizoen toch elf crossen. Het startgeld van de wereldkampioen zou dit seizoen een pak hoger liggen.

Met zeges in Zonhoven, Mol, Gavere en Loenhout kan Mathieu van der Poel alweer een perfect rapport voorleggen in het veld. De wereldkampioen rijdt dit seizoen nog zeven crossen, met zondag al de wereldbeker in Besançon.

Voor Van der Poel telt er met het wereldkampioenschap op 2 februari in Liévin maar één cross, daar wil de Nederlander voor de zevende keer wereldkampioen worden. En het record van Erik De Vlaeminck evenaren.

Van der Poel tekent zijn programma uit zoals hij dat wil, maar de organisaties mogen toch stevig betalen als ze de wereldkampioen aan de start willen krijgen. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Van der Poel dit seizoen zijn prijs stevig opgedreven.

50.000 euro startgeld voor Mathieu van der Poel

Vorig seizoen lag het startgeld voor Van der Poel tussen de 15.000 tot 20.000 euro, dit seizoen zou dat gestegen zijn maar liefst 50.000 euro. Een kanttekening daarbij is wel dat er geen startgeld is in de Wereldbeker.

Met de Superprestige in Mol, de Exact Cross in Loenhout, de X²O Badkamers Trofee in Baal en de X²O Badkamers Trofee in Koksijde rijdt Van der Poel slechts vier crossen die niet tot de Wereldbeker behoren. Maar Van der Poel zou aan die vier crossen dus wel stevig verdienen.