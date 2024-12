Herygers twijfelt geen seconde aan Van der Poel: "Boodschap voor iedereen die het wil horen"

Mathieu van der Poel won voor de vierde keer op rij dit seizoen in Loenhout, maar zonder veel overmacht. Toch ziet Paul Herygers dat Van der Poel weet waarmee hij bezig is.

Na Zonhoven, Mol, Gavere was het nu prijs in Loenhout voor Mathieu van der Poel. De wereldkampioen zit zo aan vier op vier dit seizoen, maar er was toch een opvallend verschil merkbaar in die zeges.

Net als in Mol zag Van der Poel Sweeck terug op zijn wiel komen voor een paar minuten. Daarna moest hij wel de rol lossen, maar het is wel een verschil met Zonhoven. Daar reed Van der Poel na 72 seconden weg en haalde niemand hem nog terug.

"In Zonhoven was hij zondag wellicht wat opgenaaid en wilde hij in de kuil meteen de puntjes op de i zetten. Daarna koos hij voor de cruisecontrol", stelt Paul Herygers bij Sporza. Al ziet hij wel een logische verklaring daarvoor.

WK veldrijden grote doel voor Van der Poel

"Van der Poel lult niet en draait niet rond de pot. Ze hebben geleerd uit dat vorige WK. Iedereen probeert op het juiste moment op zijn best te zijn. Het is de boodschap voor iedereen die het wil horen: hij groeit gestaag en wil beter zijn dan vorig jaar."

Van der Poel wil op 2 februari in Liévin voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden worden. Daarmee zou hij het record van wereldtitels van Erik De Vlaeminck evenaren, dat al sinds de jaren zeventig standhoudt.