"Kom dat maar eens tegen": Paul Herygers over 'ambetanterik' Mathieu van der Poel

De carrière van Mathieu van der Poel als veldrijder is ronduit indrukwekkend. Paul Herygers is onder de indruk, maar stelt vooral hoe vervelend het moet zijn voor de andere crossers.

Het ging wat onopgemerkt voorbij, maar in Gavere stond Mathieu van der Poel voor 200ste keer op het podium bij de profs in het veld. Vrijdag in Loenhout voegde de wereldkampioen daar meteen een 201ste podiumplaats aan toe.

Van die 201 keer dat Van der Poel op het podium stond, won hij maar liefst 166 keer. Daarnaast werd Van der Poel 27 keer tweede en werd hij ook acht keer derde. Indrukwekkende cijfers van de Nederlander.

Herygers over podiumplaatsen Van der Poel

Ook Paul Herygers is onder de indruk, maar denkt vooral aan de andere crossers. "Kom die maar eens tegen in je carrière. In dat opzicht is hij echt een 'ambetanterik'. Ze kelderen je hele carrière", zei Herygers bij Sporza.

"Je mag dan wel 50 keer tweede worden achter Van der Poel, maar dat verdwijnt. Want je won niet", stelde Herygers nog. Van der Poel komt dit seizoen nog zeven keer in actie, er lijkt weinig twijfel te bestaan dat hij dan opnieuw op het podium zal staan.

Van zijn laatste 29 crossen stond Van der Poel slechts één keer niet op het podium. Begin dit jaar werd de wereldkampioen vijfde in Benidorm na een valpartij in de laatste ronde.