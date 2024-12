Privelege van een kampioen? Van der Poel regelt speciaal vervoer voor Wereldbeker in Besançon

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel raast maar door in het veld en won in Loenhout al voor de vierde keer op rij. Zondag staat hij ook aan de start in Besançon en daarvoor heeft hij speciaal vervoer geregeld.

Na Zonhoven, Mol en Gavere was het ook prijs in Loenhout voor Mathieu van der Poel. Al na vijf minuten zette hij zijn versnelling in en niemand kon volgen. Al zag Van der Poel wel nog Laurens Sweeck eens terugkomen.

"Mijn zadel was gebroken, waardoor ik niet voluit kon gaan en van fiets moest wisselen", onthulde de Nederlander achteraf. "Maar het is niet dat ik Laurens zomaar liet terugkomen. Dat was heel sterk van hem."

Lang kon Sweeck het tempo van Van der Poel niet volgen en hij moest opnieuw lossen. Sweeck had ook op zijn adem getrapt, want hij zag Van Aert en Nys nog terugkomen. Sweeck moest uiteindelijk tevreden zijn met de derde plaats.

Met privévliegtuig naar Besançon

De vierde zege op rij van Mathieu van der Poel kwam nooit meer in gevaar, de wereldkampioen behoudt dus zijn perfecte rapport. Zaterdag is een rustdag voor Van der Poel, want pas zondag trekt Van der Poel naar Besançon, ten oosten van Dijon.

En dat doet Van der Poel met een privévliegtuig, onthulde Ruben Van Gucht tijdens de cross in Loenhout bij Sporza. Dat wordt ook bevestigd door HLN. Na Lamborghini's pakt Van der Poel nu dus ook uit met een privévliegtuig.