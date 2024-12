Thibau Nys zet de puntjes op de i: "Dat wil ik wel eens zeggen"

Thibau Nys doet opnieuw vooraan mee. De Europese kampioen veldrijden stond na enkele moeilijke weken drie keer op rij op het podium.

Van eind oktober tot midden november kende Thibau Nys zo'n drie goede weken. Hij won in Overijse, werd vierde op de Koppenberg, won het EK en was de beste in Lokeren. In Merksplas werd Nys ook vierde.

Daarna werd het allemaal wat minder bij Nys. In Hamme werd Nys door een val in de slotronde veertiende, in Antwerpen werd hij twaalfde, daarna gaf hij op in Dublin, werd hij elfde in Namen en zestiende in Hulst.

Mindere resultaten Nys door omstandigheden

De afgelopen drie crossen kwam Nys plots weer boven water met een tweede plaats in Zonhoven, een derde plaats in Gavere en een tweede plaats in Loenhout. Al wil Nys wel een kanttekening plaatsen bij zijn mindere resultaten.

"Ik wil trouwens wel zeggen dat die mindere weken ook wel een vertekend beeld gaven. Ik zou zeker niet elke keer meegedaan hebben voor de overwinning, maar hier en daar zat het ook gewoon echt tegen", zegt Nys bij Het Nieuwsblad.

"Lekke banden (in Namen, nvdr.), een val (in Hamme en Dublin, nvdr.), dat zijn omstandigheden die je automatisch uit koers slaan." In Gavere viel Nys in de openingsronde, in Loenhout reed hij lek. Maar daar kon hij wel twee keer een podiumplaats afdwingen.