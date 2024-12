Wout van Aert beseft dat de tijd stilaan begint te dringen: "Ik wil het nú doen"

Wout van Aert werd in september 30 jaar, voor veel mensen een belangrijk punt in hun leven. Het doet toch ook iets met Van Aert, die beseft dat het stilaan tijd wordt om te oogsten.

Op 15 september werd Wout van Aert 30 jaar, maar dat was wellicht een verjaardag in mineur. Twee weken daarvoor was Van Aert zwaar gevallen in de Vuelta en moest hij door een diepe wonde in zijn knie een punt zetten achter zijn seizoen.

Toch dringt het bij Van Aert door dat hij nu een dertiger is. "Ik ben er voor het eerst toch een beetje mee bezig", geeft hij toe bij HLN. "Dertig is een mooie leeftijd, maar als wielrenner ben je misschien wel ineens in het tweede deel van je carrière."

Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix

Voor Van Aert is het allemaal heel snel gegaan. Het is niet dat hij nu ongeduldiger is, maar hij beseft wel dat hij niet zo heel veel goede jaren en kansen meer heeft. "Ik sta er niet meer voor te springen om nog veel te gaan experimenteren - ik wil het nú doen."

Van Aert wil het nu doen, de Ronde van Vlaanderen en/of Parijs-Roubaix winnen. In 2020 verloor Van Aert de sprint van Van der Poel en werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen, zijn enige podiumplaats. In Parijs-Roubaix werd Van Aert tweede in 2022 en derde in 2023.

Maar hij snakt wel naar die zege. "Ik zou er vooral mezélf een groot plezier mee doen, maar het zou mooi zijn als ik de mensen daarvan kan laten meegenieten. Die koersen zijn ook in 2025 uiteraard mijn doelen."