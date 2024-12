Dominantie van Van der Poel of liever WK darts kijken? Johan Boskamp maakt duidelijke keuze

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Aan sport op televisie geen gebrek met deze kerstdagen. Ook Johan Boskamp zit meer dan ooit voor zijn televisie.

Overdaad, dat is vaak het juiste woord tijdens de feestdagen. En dan hebben we het niet alleen over genieten van eten. Dat geldt ook voor sport op televisie.

Vorig weekend maar ook deze week was er voetbal op televisie. Er zijn heel wat veldritten op de buis en ook het WK darts is aan de gang. “Ik had een stevige dagplanning, niet normaal!”, lacht Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. Naast het voetbal weet vooral het veldrijden de Nederlander te bekoren.

“Héérlijk was het om Van der Poel opnieuw van jetje te zien geven. Ik was nog maar net bekomen van Gavere, of ik zat vrijdag alweer op het puntje van mijn stoel voor de titanenstrijd met Woutje.”

Al weet de voetbalanalist ook dat er van spanning weinig sprake is als de wereldkampioen in actie schiet. “Akkoord, hij neemt alle spanning weg, maar je kan moeilijk verwachten dat Mathieu achteruit gaat trappen, toch? Het blijven straffe gasten.”

Boskamp twijfelt dan ook niet om het veldrijden na het voetbal als sport nummer één te nemen om live te bekijken. “Anders dan die heren met hun WK vogelpik op tv. Daar pas ik voor.”