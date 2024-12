Ploegleider doet straf voorstel aan UCI: "Zij moeten sponsoren en alles leveren"

Niemand die eraan twijfelt dat materiaal in de koers een groot verschil maakt. Al is er een pleidooi om één ding voor alles en iedereen gelijk te maken.

De UCI wil in de nabije toekomst uitpakken met enkele nieuwe regels, maar vaak zijn de renners en ploegleiders daar helemaal niet over te spreken.

Neem nu bij voorbeeld het verbod op oortjes. Dat zou volgens de UCI de koers veiliger moeten maken, maar dat zien de betrokkenen zelfs helemaal niet zo.

Steven de Jongh, ploegleider bij Lidl-Trek, sprak erover in de podcast How To Become A Pro Cyclist van Strava-fenomeen Jack Burke.

De oortjes bijvoorbeeld zullen volgens De Jongh niet verdwijnen, omdat ze in het verleden al een paar levens gered hebben in de koers. De koers is er veel gevaarlijker op geworden dan vroeger. Voor De Jongh is vooral het materiaal heel belangrijk. Hij noemt bijvoorbeeld het stuur.

“Het stuur wordt steeds kleiner, daar kunnen we ook naar kijken. Als je kijkt naar mountainbiken: daar rijden ze met enorme sturen, om meer controle te hebben. Misschien is er daarom een limiet nodig”, klinkt het.

Ook banden zijn van cruciaal belang. Nu rijdt iedereen op de band die ze zelf willen, maar dat kan voor De Jongh ook mogelijkheden bieden richting de toekomst.

“Als je kijkt naar Formule 1, daar moet iedereen hetzelfde merk gebruiken. Daarbinnen kan je keuzes maken over de verschillende banden. Dat is ook iets waar we misschien naar moeten kijken: dat er één merk komt dat alle WorldTour-teams gaat sponsoren en de banden gaat leveren”, besluit hij.