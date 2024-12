Ruben Van Gucht in discussie over beste renner van het land: "Moeilijk om hem als grote kampioen te beschouwen"

Ons land doet het de voorbije jaren bijzonder goed in het wielrennen. In één adem kunnen we meteen een reeks van toprenners noemen.

Aan namen geen gebrek als we het over goede renners uit ons land hebben. Toch eindigen alle lijstjes steevast met Wout van Aert en Remco Evenepoel helemaal bovenin. “Kijk, ik vind Wout een geweldige renner. Ik durf te zeggen dat hij, na Remco, de beste Belgische coureur is. Ik plaats hen niet meer op gelijke hoogte”, vertelt televisiepresentator Ruben Van Gucht aan De Zondag. “Remco staat er voor mij boven. Maar ik hoop voor Wout dat hij de komende jaren serieus kan oogsten, want anders wordt het moeilijk om hem in de toekomst als grote Belgische kampioen te beschouwen. Elk jaar wordt het moeilijker.” Wout van Aert heeft bij Visma Lease a Bike niet de status die Remco Evenepoel als absolute kopman heeft, omdat de Nederlandse wielerploeg meer toppers aan boord heeft, zeker voor het rondewerk. “Hopelijk moet Wout na zijn carrière niet vaststellen dat hij te altruïstisch is geweest. Er is bijna geen enkele kampioen die zichzelf zo vaak wegcijfert”, gaat Van Gucht verder. “Als je vier keer de Ronde en drie keer Roubaix hebt gewonnen, is het niet zo erg om Gent-Wevelgem weg te geven. Maar we zitten niet meer in die realiteit, want er staan nul Rondes en nul keer Roubaix op zijn palmares.”