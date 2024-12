Wout van Aert is openhartig en eerlijk: "Ik had het even gehad"

Voor Wout van Aert was 2024 een bewogen jaar. Zijn zware valpartij in de Vuelta hakte er stevig in bij Van Aert.

Met winst in Kuurne-Brussel-Kuurne en drie ritzeges in de Vuelta beleefde Wout van Aert enkele mooie hoogtepunten dit jaar. Maar er waren ook twee dieptepunten met de zware valpartijen in Dwars door Vlaanderen en de Vuelta.

Vooral die laatste valpartij hakte er zwaar in bij Van Aert. In de 16de rit knalde hij in een afdaling tegen een bergwand. Van Aert probeerde nog verder te fietsen, maar voelde dat hij zijn knie niet kon buigen. Toen hij in de auto zat, voelde hij de pijn steeds heviger worden.

Van Aert over val in de Vuelta

De valpartij in de Vuelta was vooral mentaal een zware uppercut voor Van Aert. "Sinds dat moment heb ik me drie weken constant slecht gevoeld. Het was het begin van een lastige periode", blikt Van Aert terug bij HLN.

Van Aert kon een tijdje niet op zijn been steunen, moest op krukken lopen en mocht een paar weken zijn knie niet plooien. Het was dan ook enkele weken en maanden lastig, want de revalidatie duurde lang.

"Na die crash in het voorjaar was dit echt de val te veel - ik had het even gehad. Maar stilaan kwam de goesting wel terug, eens je terug zonder veel pijn op de fiets zit en weer kan genieten van een ritje. Dan is het, tussen aanhalingstekens, snel weer vergeten."