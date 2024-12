Lamborghini's en privévliegtuig voor Van der Poel: Bart Wellens geeft zijn ongezouten mening

Waar Mathieu van der Poel ook opduikt deze winter in de cross, valt hij altijd op. Vaak met een Lamborghini, voor de Wereldbeker in Besançon deed Van der Poel zelfs een beroep op een privévliegtuig.

Vorig seizoen kwam Mathieu van der Poel voor het eerst met een Lamborghini naar de cross. De wereldkampioen veldrijden is ambassadeur van Lamborghini Antwerp en kreeg enkele keren een speciale wagen mee.

Dat is ook dit seizoen opnieuw het geval. In Zonhoven en Mol kwam Van der Poel aan in zijn Lamborghini Urus met het iconische kenteken 1-MVDP-1. In Gavere en Loenhout deed hij er nog een schepje bovenop.

Daar pakte Van der Poel uit met de nieuwe Lamborghini Revuelto, een wagen met een startprijs van maar liefst 511.000 euro. Voor de verre verplaatsing naar Besançon ruilde Van der Poel zijn Lamborghini voor een privévliegtuig.

Wellens over Van der Poel en Iserbyt

Bart Wellens vindt het allemaal prima. "Ik heb er geen probleem mee dat Mathieu van der Poel met een privéjet naar de cross komt. Of met de Lamborghini. Eli Iserbyt mag dat trouwens ook", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Dat extravagante maakt alleen maar duidelijk dat veldrijden al lang geen boerensport meer is." Nochtans was Wellens dit voorjaar nog kritisch toen Iserbyt uitpakte met een dure Ferrari of Porsche in de cross.