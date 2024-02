Bart Wellens bijzonder scherp voor Eli Iserbyt: "Ik vind het maar niets"

Net als Mathieu van der Poel pakt Eli Iserbyt de laatste tijd uit met sportwagens om naar de cross te komen. Bart Wellens vindt er maar niets aan.

Tijdens de kerstperiode pakte Mathieu van der Poel een paar keer uit met een peperdure Lamborghini. Tom Pidcock pakte in Benidorm uit met een Porsche. Sinds het Belgisch kampioenschap doet ook Eli Iserbyt mee met de trend.

In Middelkerke pakte Iserbyt uit met een peperdure Ferrari. Maar Bart Wellens had er een duidelijke mening over. "Ik vind het maar niks", zei hij bij Play Sports. "Maar ik wil er niet te veel over uitwijden."

Camper

Al deed hij dat toch. "De cross is zo volks en dan komen ze met die bolides die de toeschouwers die hier zijn niet eens kunnen kopen. Dan vind ik dat toch lastig", zei de ex-wereldkampioen nog.

Toch begreep Wellens het ergens ook wel. "Ik vind het ook wel knap, hij komt ermee in beeld dus hun missie geslaagd. Maar ik vind het zelf eigenlijk niets. Ik kwam in mijn tijd gewoon toe in mijn camper."